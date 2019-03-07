Homem é preso após estuprar criança de 9 anos em posto de saúde

Ontem, a equipe de Patrulha Comunitária da Polícia Militar de Corumbá foi acionada para averiguar uma denúncia de estupro de vulnerável a uma criança de 9 anos de idade, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Conjunto Guatós.

Ao chegar no local os policiais foram informados pela mãe da criança se encontrava sob medicação, quando um senhor, que era medicado ao lado da criança se levantou e começou a alisar seu órgão sexual.

De repente, a mãe percebeu o gesto em que o autor de 38 anos, iria tirar para fora do short seu membro, e o surpreendeu, gritando por socorro e sendo atendida imediatamente pelos enfermeiros e o guarda do local. Após o flagrante, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o autor até à Delegacia de Polícia Civil..