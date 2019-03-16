Mãe procura a polícia após filho relatar abuso em banheiro de escola particular

A mãe de um rapaz de 21 anos - portador de necessidades especiais, procurou a polícia na última terça-feira (12) após o filho contar que foi abusado no banheiro da escola onde estuda, em Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

Conforme informações da delegada Fernanda Félix, o caso teria ocorrido no dia 28 de fevereiro, em uma escola particular. À mãe, a vítima relatou que foi abusado no banheiro por um colega de sala de 13 anos, também portador de necessidades especiais.