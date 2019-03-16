Mãe procura a polícia após filho relatar abuso em banheiro de escola particular

Capital
Conforme a polícia, vítima e autor são portadores de necessidades especiais e colegas de sala
A mãe de um rapaz de 21 anos - portador de necessidades especiais, procurou a polícia na última terça-feira (12) após o filho contar que foi abusado no banheiro da escola onde estuda, em Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).
Conforme informações da delegada Fernanda Félix, o caso teria ocorrido no dia 28 de fevereiro, em uma escola particular. À mãe, a vítima relatou que foi abusado no banheiro por um colega de sala de 13 anos, também portador de necessidades especiais.
A mãe da vítima procurou a direção da escola, que negou o caso e alegou que o aluno poderia ter se machucado durante um acidente.
Segundo a delegada, será solicitado um laudo que poderá comprovar a denúncia. Até a próxima segunda-feira (18) todos os envolvidos deverão ser ouvidos na delegacia.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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