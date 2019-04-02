Buscas por adolescente desaparecido no Rio Paraguai continuam

Foi retomada na manhã desta terça-feira (2) as buscas por Tony Douglas Santos Teixeira, de 17 anos, que está desaparecido desde a tarde de domingo (31), na região da Codrasa, distante 14 quilômetros da área urbana de Ladário. A equipe de busca e salvamento aquático do Corpo de Bombeiros de Corumbá realiza os trabalhos para localizar o rapaz.

Conforme o jornal Diário Corumbaense, o jovem estava com um grupo de pessoas pescando à beira do rio Paraguai, quando resolveu tomar banho. Em determinado ponto, ele começou a pedir por socorro, mas afundou rapidamente em uma área onde a profundidade é de 10 metros. A equipe de mergulhadores do 3º Grupamento, que conta com auxílio de embarcação da Capitania Fluvial do Pantanal, órgão subordinado à Marinha, continua com as buscas submersas e também na superfície, uma vez que o adolescente está desaparecido há mais de 36 horas.

Este ano, é o segundo caso de afogamento registrado na região.