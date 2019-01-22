Corpo de menina é encontrado 450 metros abaixo do local de afogamento no rio Miranda

Miranda
Ela se jogou no rio atrás do pai para tentar salvar o irmão
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou há pouco o corpo da menina de seis que havia desaparecido ontem no rio Miranda, em Miranda. Segundo os militares, o corpo estava a 450 metros abaixo do local do afogamento. Ela se jogou na água atrás do pai e dos irmãos.
Conforme apurado, a família estava às margens do rio, quando o irmão dela de apenas dois anos e um amigo pularam na água. O pai da vítima se jogou para resgatar os pequenos e a menina pulou atrás, logo em seguida.
O homem conseguiu salvar o filho e o amigo dele, mas não conseguiu pegar a menina que desapareceu. Ele era piloteiro conhecido da região e vai receber ajuda de R$ 1.200, por meio de arrecadação entre colegas pescadores, para auxiliar nas custas do velório.
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LUTO
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