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Miranda

Corpo de menina é encontrado 450 metros abaixo do local de afogamento no rio Miranda

Ela se jogou no rio atrás do pai para tentar salvar o irmão

Renan Nucci

Publicado em 22/01/2019 às 14:35

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O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou há pouco o corpo da menina de seis que havia desaparecido ontem no rio Miranda, em Miranda. Segundo os militares, o corpo estava a 450 metros abaixo do local do afogamento. Ela se jogou na água atrás do pai e dos irmãos.

Conforme apurado, a família estava às margens do rio, quando o irmão dela de apenas dois anos e um amigo pularam na água. O pai da vítima se jogou para resgatar os pequenos e a menina pulou atrás, logo em seguida.

O homem conseguiu salvar o filho e o amigo dele, mas não conseguiu pegar a menina que desapareceu. Ele era piloteiro conhecido da região e vai receber ajuda de R$ 1.200, por meio de arrecadação entre colegas pescadores, para auxiliar nas custas do velório.

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