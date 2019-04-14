Polícia encontra ossada em veículo incendiado na fronteira com a Bolívia

Corumbá
Até o momento ninguém foi preso
Na tarde deste sábado (13), a Polícia Militar encontrou uma ossada dentro de um veículo incendiado em Corumbá, em uma estrada próxima a fronteira com a Bolívia. Até o momento ninguém foi preso e não há informações sobre a identidade da vítima.
De acordo com informações da PM, após boatos sobre o caso, equipe foi até o local e após rondas, encontrou o carro na região do Taquaral, cerca de 2 quilômetros da fronteira. O veículo estava completamente destruído pelo fogo e os ossos dentro do automóvel. O local foi isolado até a chegada da perícia.
A ossada foi recolhida por equipe da Polícia Civil e exames devem apontar a identidade da vítima. Rondas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi identificado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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