Polícia encontra ossada em veículo incendiado na fronteira com a Bolívia

Na tarde deste sábado (13), a Polícia Militar encontrou uma ossada dentro de um veículo incendiado em Corumbá, em uma estrada próxima a fronteira com a Bolívia. Até o momento ninguém foi preso e não há informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com informações da PM, após boatos sobre o caso, equipe foi até o local e após rondas, encontrou o carro na região do Taquaral, cerca de 2 quilômetros da fronteira. O veículo estava completamente destruído pelo fogo e os ossos dentro do automóvel. O local foi isolado até a chegada da perícia.

A ossada foi recolhida por equipe da Polícia Civil e exames devem apontar a identidade da vítima. Rondas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi identificado.