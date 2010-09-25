Rigo tem 15 interpelações judiciais

O deputado estadual Ary Rigo (PSDB) já é alvo de 15 interpelações judiciais em razão das declarações dele gravadas em vídeo em 12 de junho e que vieram a público no início da semana.



Já interpelaram o deputado o ex-procurador-chefe do Ministério Público, Miguel Vieira, o atual procurador-geral do MPE, Paulo Alberto de Oliveira, 11 desembargadores de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado. A interpelação da PGE foi ajuizada junto à Vara de Fazenda Pública nesta sexta-feira. O TJMS anunciou 12 interpelações que vão tramitar em segredo de justiça.



Em nota distribuída à imprensa e publicada no site oficial, o TJMS informa que “com base nas gravações divulgadas pela mídia e redes sociais nos últimos dias, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ajuizou interpelação judicial (…) Nos últimos dias onze desembargadores do TJMS já o haviam interpelado judicialmente. As interpelações tramitam em segredo de justiça”.



De acordo com o TJMS, interpelação judicial é “pedido de explicações em juízo e acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade”.