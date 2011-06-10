Primeira-dama e vice estão foragidos em Campinas

O delegado titular da 2ª Corregedoria de Campinas , Roveraldo Battaglini, disse na manhã desta sexta-feira (10) que as prisões preventivas decretadas na noite de quinta-feira (9) continuam valendo até serem revogadas e, por isso, quem não foi detido continua sendo procurado.

?A prisão preventiva não tem data. Diligências estão em andamento?,disse o delegado.

Já foram presos, o ex-secretário de Segurança Pública, Carlos Henrique Pinto e o ex-diretor de Administração, Finanças e Comercial da Sanasa, Marcelo Figueiredo. Estão foragidos, a primeira-dama , Rosely Nassim Santos, o vice-prefeito , Demétrio Vilagra (PT), o ex-diretor de controle urbano, Ricardo Candia, o ex-diretor técnico da Sanasa, Aurélio Cance Júnior e o ex-secretário de Comunicação, Francisco de Lagos.