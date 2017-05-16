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Política

André não será mais candidato ao governo do Estado em 2018

Lama Asfáltica 'enterrou' projeto do PMDB de ter ex-governador na disputa eleitoral

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/05/2017 às 14:00

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O ex-governador André Puccinelli (PMDB) está fora da disputa eleitoral de 2018 e a sua convicção de não concorrer mais à sucessão estadual se consolidou com a Operação Máquinas de Lama, da Polícia Federal, quando foi levado coercitivamente para depor.

Ele se considera injustiçado por estar sendo monitorado com tornozeleira eletrônica e reforçou a incapacidade de pagar fiança de R$ 1 milhão para não ser preso, porque todos os seus bens estão bloqueados por determinação da juíza federal substituta Monique Marchioli Leite.

Sem André, o PMDB não tem em seus quadros outra liderança de peso eleitoral para enfrentar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em 2018.

Em conversas com amigos políticos mais próximos, o ex-governador não esconde a tristeza de estar com tornozeleira eletrônica e, em determinado momento, desabafou: “não sou candidato nem a síndico de prédio”.

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