Felipe Orro destina R$ 135 mil em emendas para a cidade de Jardim

O Deputado Estadual Felipe Orro já destinou R$ 135 mil em emendas parlamentares para a cidade de Jardim. São recursos que foram disponibilizados para a melhoria da qualidade de vida da população, que sempre contou com o apoio do parlamentar.

Os investimentos foram aplicados em três área de estrema importância e mais requisitadas pelos municípios, que são: a Educação, a Assistência Social e a Saúde. Na educação, foram investidos R$ 20 mil na Escola Estadual Antônio Pinto Pereira (APM), para a aquisição de equipamentos para laboratório de Ciências. Estes equipamentos são de fundamental importância para o pleno aprendizado dos estudantes.

A Assistência Social também foi contemplada com a verba liberada pelo Deputado Estadual Felipe Orro. Foram R$ 20 mil para a Mitra Diocesana de Jardim. A verba foi usada para a aquisição de material permanente.

Sabendo da necessidade dos municípios em investir na área da saúde, esta foi a que mais recebeu recursos destinados por Felipe Orro. No total, foram R$ 95 mil. Para a compra de uma ambulância, Felipe enviou R$ 20 mil para ajudar na aquisição, uma solicitação feita pela prefeitura municipal.

Outra emenda destinada por Felipe Orro, solicitada pela prefeitura do município, foi de R$ 20 mil para aquisição de material permanente e uma academia ao ar livro. Uma emenda de R$ 30 mil foi liberada para a compra de equipamentos para o Posto de Saúde Nestor Pereira. Para o Hospital Marechal Rondon foram liberados R$ 25 mil para aquisição de equipamentos.

"Venho trabalhando para que os pedidos da cidade de Jardim sejam atendidos, é um município importante no cenário sul-mato-grossense, que se desenvolve cada dia mais na exploração do turismo", concluiu Felipe Orro.