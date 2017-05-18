Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:28

Buscar

Últimas notícias
X

Sentença

Justiça eleitoral condena empresa de Aquidauana a pagar multa de mais de R$ 7,5 milhões

Nome do empreendimento que fez doação ilegal na campanha de 2014 não foi divulgado

Flavio Brito

Publicado em 18/05/2017 às 18:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma empresa de Aquidauana foi condenada pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul a pagar mais de R$ 7,45 milhões por fazer doação irregular nas eleições de 2014. O nome da empresa não foi divulgado, pois segue em sigilo de Justiça. O pedido de apuração sobre os repasses ilegais para campanha foi feito pelo Ministério Público Eleitoral.

A decisão do juiz eleitoral Juliano Duailibi Baungart, da 10ª Zona Eleitoral, foi publicada no Diário da Justiça Eleitoral desta quinta-feira (18). A empresa fez uma doação superior a 2%, segundo o Ministério Público, do seu faturamento bruto de 2013. Este era o limite permitido pela legislação vigente no pleito de 2014. Naquele ano, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podiam fazer doação para campanha.

De acordo com a decisão de Duailibi Baungart,   a empresa aquidauanense não havia apresentado a declaração de imposto de renda de 2013 à Receita Federal, necessária para comprovar que a doação não ultrapassou o limite. Em 2014, foram realizadas eleições para governador, senador e deputados federal e estadual

Em sua defesa, a empresa anexou ao processo planilhas do seu setor financeiro demonstrando que sua receita bruta daquele ano foi de pouco mais de R$ 140,985 milhões e que não teria extrapolado o limite legal de doação eleitoral. Mas, não fez a prestação de contas obrigatória ao Fisco, para comprovar os números, segundo a decisão do dia 10 de maio que foi publicada nesta quinta-feira.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo