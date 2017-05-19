Teor de delações da JBS vai abalar todo o mundo da política, diz colunista

O Supremo Tribunal Federal deve divulgar nesta sexta-feira (19) as delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo informações que circulam nos bastidores, o conteúdo complica a vida de Lula, Dilma, Renan Calheiros e José Serra, entre outros.

“Não é só o presidente Michel Temer que parece estar afundando, é todo o mundo político”, revela a colunista Eliane Castanhêde.

Quem já teve acesso ao conteúdo revela que os valores envolvidos nas várias tramas são estonteantes e a intimidade dos irmãos goianos com os políticos é de causa náusea. “A Odebrecht vai ficar com ciúme”, destaca Eliane. Segundo ela as gravações também seriam demolidoras para Aécio Neves.