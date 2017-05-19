Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:28

Buscar

Últimas notícias
X

Delação da JBS

Tucanos de MS assinam pedido de impeachment do presidente Temer

Dono da JBS gravou conversa com o presidente da República falando de propina

Vivaldo

Publicado em 19/05/2017 às 06:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pelo menos dois deputados de Mato Grosso do Sul assinaram um dos oito pedidos de impeachment do presidente Temer. Trata-se de Elizeu Dionizio e Geraldo Resende, do PSDB.

Geraldo Resende afirmou nas redes sociais que quer a imediata renúncia de Temer e também do senador Aécio Neves, do seu partido, que teria sido flagrado negociando propina.

“Se fui um dos que ajudou a retirar Dilma, agora também o farei com o atual presidente, aliás vice na chapa vitoriosa de 2014, com apoio dos petistas e sindicalistas hoje na oposição”. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo