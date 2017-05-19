Tucanos de MS assinam pedido de impeachment do presidente Temer

Pelo menos dois deputados de Mato Grosso do Sul assinaram um dos oito pedidos de impeachment do presidente Temer. Trata-se de Elizeu Dionizio e Geraldo Resende, do PSDB.

Geraldo Resende afirmou nas redes sociais que quer a imediata renúncia de Temer e também do senador Aécio Neves, do seu partido, que teria sido flagrado negociando propina.

“Se fui um dos que ajudou a retirar Dilma, agora também o farei com o atual presidente, aliás vice na chapa vitoriosa de 2014, com apoio dos petistas e sindicalistas hoje na oposição”.