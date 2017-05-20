Puccinelli recebe doação de R$ 300 e 500 para fiança e agradece apoio

“Que fase!”. Com este título, o jornalista Valfrido Silva, sem sua coluna no blog homônimo, destaca neste sábado (20) o momento turbulento vivenciado pelo ex-governador André Puccinelli. Depois da experiência de usar uma tornozeleira eletrônica, André é um dos citados em Mato Grosso do Sul nas delações dos donos da JBS.

Ativo nas mídias sociais, Puccinelli usou sua página no facebook para compartilhar, segundo ele, dois sentimentos: gratidão e fé. Relata que incontáveis amigos e amigas prestaram lhe prestaram solidariedade nos últimos dias, muitos se prontificando a emprestar recursos para o pagamento de fiança.

Especialista em tocar no emocional das pessoas, Puccinelli singulariza exemplo, citando duas senhoras que teriam lhe procurado, oferecendo R$ 300 e 500 reais, fazendo questão se ele aceitasse. Para quem viu entrar nos cofres de sua administração mais de R$ 114 milhões, segundo dados revelados nesta sexta-feira (19), sendo R$ 90 milhões em espécie e R$ 24 em notas frias, o gesto é emblemático.