Herculano Borges é homenageado por novos sargentos da PM de MS

O deputado estadual Herculano Borges (SD) recebeu uma homenagem, na manhã desta terça-feira (23), da turma de Sargentos 2017- 4° Pelotão da Polícia Militar de Mato GrosoS. “Parabéns a todos os novos Sargentos e sucesso nesta nova etapa”, disse o deputado. O Governo do Estado formou 171 novos 3º sargentos. A solenidade oficial de graduação foi realizada no Centro de Ensino e Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). São policiais que exerciam função de cabo e foram promovidos.

Além de serem selecionados em concurso interno, os novos sargentos passaram por curso de formação com aulas teóricas e práticas, disciplinas como violência, criminalidade e prevenção, direito penal e penal militar, direitos humanos aplicados à atividade policial, direito constitucional e administrativo, leis penais extravagantes e segurança pública e gestão de conflitos e eventos críticos, entre outras.

A formatura dos novos sargentos integra as ações do Governo do Estado de valorizar os servidores e priorizar a segurança pública do Estado e contará com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa; do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, entre outras autoridades civis e militares.