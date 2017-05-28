Grupo suprapartidário se articula para salvar a vida política de ex-presidentes e eventualmente Michel Temer

O Ministério Público Federal está disposto a tudo para “destruir o mundo político”. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, essa é a percepção crescente entre alguns políticos de Brasília, especialmente senadores, que estariam buscando um “acórdão para manter Lula e Temer longe do juiz Sérgio Moro”.

A ideia seria realizar uma eleição presidencial indireta para “anistiar” parte do mundo político que está na mira da justiça e colocar o Congresso como contraponto à Lava Jato e ao Ministério Público. Outra estratégia seria alterar a Constituição para garantir foro privilegiado a ex-presidentes da república, o que beneficiaria diretamente Collor, Sarney, Lula, Dilma e eventualmente Michel Temer, todos alvo de investigações.

Segundo o jornal, um grupo “suprapartidário de senadores” planeja implementar o modelo de eleição indireta bicameral, quando ocorre a aprovação do candidato na Câmara e o referendo acontece no senado. Na prática, segundo o Estadão, isto significaria um peso maior para o voto de 81 senadores sobre os 513 deputados, diminuindo o poder de Rodrigo Maria (DEM-RJ).

No texto de O Estadão coloca-se que os senadores acham que Maia, uma vez eleito presidente da República, não sobreviveria ao que chamam de “jogo baixo da Lava Jato” e “sua cabeça se tornaria num troféu a ser apresentado pela longa fila que hoje tenta fazer delação premiada”.