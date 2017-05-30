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Política

Felipe Orro participa da entrega do primeiro Quartel Comunitário do Corpo de Bombeiros de MS

Prefeitura de Nova Alvorada do Sul locou o prédio onde o quartel irá funcionar e governo do Estado cedeu as viaturas

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 14:52

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O Deputado Estadual Felipe Orro participou, ao lado do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, da entrega do primeiro Quartel Comunitário do Corpo de Bombeiros, de Mato Grosso do Sul. A partir de agora, o município de Nova Alvorada do Sul não depende mais do socorro de quartéis de outras cidades em caso de urgência. A entrega ocorreu na segunda-feira (29).

“É no momento da crise que nós temos que buscar as parcerias, buscar resolver os problemas da sociedade. E aqui está um bom exemplo a ser seguido, que é a criação dessa unidade dos Bombeiros comunitários do Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, na solenidade de inauguração.

Na parceria, o Governo do Estado disponibilizou militares e equipamentos. A Prefeitura, por sua vez, locou o prédio onde o quartel irá funcionar e pôs à disposição 16 servidores, que irão se revezar em equipes de três pessoas trabalhando 24h. O trabalho deles será dar suporte aos Bombeiros.

O quartel de Nova Alvorada do Sul Inicia suas atividades com uma sólida estrutura, contado com duas viaturas operacionais, sendo um carro de incêndio e um pré-hospitalar para ajudar também em buscas e salvamentos. Outras duas viaturas administrativas estarão à disposição, além de oito bombeiros que atuarão com suporte dos 16 bombeiros comunitários treinados pela Prefeitura.

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