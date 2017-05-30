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Política

Líderes empresariais do Estado estão em Brasília pedindo pela reforma trabalhista

Eles compõem uma comitiva nacional com mais de 20 entidades de classe empresariais que pedem mudanças na legislação

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 13:29

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Diretores da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (Setlog-MS) estão em Brasília, articulando com líderes das bancadas do Senado a aprovação da Reforma Trabalhista. Eles compõem uma comitiva nacional com mais de 20 entidades de classe empresariais que pedem mudanças na legislação. A previsão era de que a pauta viesse ao plenário na quarta, sendo concluída na quinta-feira, porém, a votação só deve ocorrer na próxima semana.

De acordo com a ACICG, entidade que representa mais de 6 mil empresas da Capital, a reforma é necessária para regularizar algumas situações que já existem nas relações de trabalho, trazendo segurança jurídica e flexibilização para as categorias patronal e laboral.

“Estamos em Brasília para defender a modernização da legislação trabalhista no Brasil, fazendo um contraponto junto aos senadores de MS e dos outros estados pela defesa da necessidade de as reformas continuarem, sobretudo a trabalhista. O Brasil não pode parar em virtude da crise política, precisamos criar um ambiente que permita o desenvolvimento dos negócios para gerar empregos, afinal, temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil esperando uma oportunidade”, explica o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.

De acordo com a assessoria, no período da manhã, eles se reuniram com os senadores Pedro Chaves, também vice-presidente da ACICG, e com Waldemir Moka. As articulações seguirão até às 18h, na capital federal.

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