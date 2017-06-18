Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:31

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Dono da JBS diz que esquema de propinas aos partidos começou em MS

A delação foi feita há um mês e os dois ex-governadores, assim como o atual, negaram tais acusações

Renan Nucci

Publicado em 18/06/2017 às 07:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O dono da empresa JBS, o empresário Joesley Batista, afirmou em entrevista publicada neste sábado (17) pela revista Isto É que o esquema de pagamento de propinas que o frigorífico participava começou em Mato Grosso do Sul, durante a gestão do ex-governador José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.

Joesley é proprietário da empresa ao lado dos irmãos. Um deles, Wesley, já havia declarado em delação à Justiça que a empresa operava no Estado dentro de um esquema de corrupção desde os tempos de Zeca, continuando a prática durante os governos de André Puccinelli (PMDB) e Reinaldo Azambuja (PSDB).

A delação foi feita há um mês e os dois ex-governadores, assim como o atual, negaram tais acusações. Reinaldo, inclusive, entrou com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo a anulação a delação feita pelos donos da JBS.

Segundo Joesley afirmou à Isto É, para que conseguisse operar normalmente em Mato Grosso do Sul, ele teria que entrar realizar o pagamento de propinas. "Vi uma estrutura organizada no andar de cima, como o governador. As coisas no Estado só funcionaram dentro da normalidade se estivéssemos alinhados com eles", frisa.

O empresário ainda completou, frisando que "esse esquema perdurou até hoje". "Foi do PT ao PMDB, e agora, está no PSDB. Tudo com o mesmo modelo, o mesmo 'modus operandi'. Mudam os nomes, mas o sistema permanece igual". destaca.

Na mesma entrevista, Joesley voltou a fazer acusações contra os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, o deputado federal cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e o presidente Michel Temer (PMDB). O dono da JBS afirmou que Temer é o chefe da mais perigosa quadrilha do país.

Em resposta, Temer e os demais afirmaram ser mentiras as afirmações do empresário. Temer foi além e, em nota oficial, chamou Joesley de bandido notório e que irá processá-lo por causa das afirmações feitas. O presidente também reclamou do perdão judicial que o empresário conseguiu na delação premiada.

Na mesma entrevista à Isto É, Joesley também reclamou das acusações sobre ter ficado rico por usufruir desse sistema de corrupção. Ao ser questionado sobre a situação, ele disse que a empresa já era a maior do setor de carnes em 2000, antes da entrada do PT do Governo Federal, pontapé para o esquema.

Contudo, ele admitiu que foi neste período que a empresa conseguiu assumir a liderança mundial do setor. A empresa foi beneficiada com, além de ações governamentais, vultuosos empréstimos com condições especiais, realizados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Tais injeções foram essenciais para a guinada da empresa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo