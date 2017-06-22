Felipe Orro trabalha por melhoria na infraestrutura dos municípios do Estado

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) para garantir melhorias na logística em todas as regiões do Estado, incluindo as comunidades e áreas com grande presença de agricultores familiares. O deputado se reuniu com o Secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

Na oportunidade, Felipe aproveitou para agradecer pelo cascalhamento da estrada do Monjolinho, MS-170, onde o serviço está em execução, em Anastácio, e pelo trabalho que foi executado na estrada Retirinho, que também é a MS-170, em Aquidauana.

Na ocasião, Orro reforçou ainda o pedido para a manutenção da estrada "Margem Esquerda", a MS-171. Miglioli se comprometeu em recuperar a rodovia.

Trabalho conjunto

Parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e a ancada Federal de Mato Grosso do Sul, garante obras nos 79 municípios do Estado. Nesta segunda-feira, dia 19 de junho, foram liberados R$ 29.198.935,95 para obras de drenagem e asfalto em 24 cidades, indicação dos Deputados Federais referente à 2015. A cerimônia aconteceu no Palácio Popular do Cultura, emn

Para que todas as cidades sul-mato-grossense recebessem recursos, a Assembleia Legislativa aperfeiçoou o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul), onde a verba deste fundo foi autorizada ser empregada nas sedes dos municípios. Antes esta arrecadação só podia ser aplicada em rodovias e estradas estaduais.

O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, destacou a importância da Assembleia Legislativa, quando autorizou a mudança no Fundersul, em que passou a autorizar o uso do recurso nas cidades. "Com esta mudança ou as obras estão em fase de final de licitação, em andamento ou estão sendo finalizadas", apontou.

O Deputado Estadual Felipe Orro destacou o empenho de todos os poderes para que o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. "Se cada entidade fizer a sua parte todos saem ganhando, e com isso, as cidade do Estado conseguem se desenvolver, e quem sai ganhando é a população, que é para quem todos nós temos que prestar conta", falou o parlamentar.

O evento contou ainda com a presença de prefeitos, vereadores, do superintendente da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso de Lima e de secretários estaduais.