Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:33

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Governador se encontra com ministro das Cidades para firmar parceria para habitação

Mato Grosso do Sul deve ganhar incremento de mais 5 mil moradias para atender os 79 municípios

Flavio Brito

Publicado em 05/07/2017 às 16:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, confirmou nesta quarta-feira (5) que estará em Campo Grande dia 4 de agosto para assinar convênios para a retomada do projeto de construção de casas populares no Estado. São mil unidades para atender, nesta primeira etapa, famílias de baixa renda da Capital. O anúncio foi feito durante reunião do ministro com o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, em Brasília.

 No encontro de hoje, o ministro também anunciou a retomada da construção de casas dos programas habitacionais em Mato Grosso do Sul, que vai começar por Campo Grande e se estender para os demais municípios do Estado, reivindicação do governador Reinaldo Azambuja no encontro com o ministro no mês passado. O compromisso da União com o Governo do Estado prevê a construção de mais 4 mil casas para atender os outros 78 municípios do Estado.

“A Capital parou nos últimos 5 anos, ficou sem nenhum projeto habitacional. Agora, o Ministério das Cidades, dentro de vários programas existentes, vai privilegiar Campo Grande na seleção”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Já o prefeito de Campo grande enfatizou a importância dessa união de esforços. “Nós (governador e prefeito) estamos unidos em favor do Estado e da Capital, estamos assistindo com muita preocupação focos de invasão na cidade. Isso ocorre porque as administrações anteriores de Campo Grande não ofereceram nenhum tipo de habitação nos últimos 5 anos. O governador, ao saber de nossa proposta de solucionar o problema habitacional, imediatamente nos trouxe a Brasília, abriu as portas do Ministério das Cidades”, afirmou.
 
Parcerias

Reinaldo Azambuja e Marcos Trad enfatizaram as parcerias que estão firmando para viabilizar melhores condições de vida ao campo-grandense, sendo que para o prefeito, estas conquistas são resultados de “pessoas responsáveis, maduras, equilibradas que buscam o melhor para a cidade e para o Estado”. 

O governador também citou a parceria para as obras de reurbanização do cruzamento da  Via Parque com a Avenida Mato Grosso, que vai reordenar o tráfego de veículos. “Pretendemos expandir para outras vias. Isso mostra afinidade entre Governo do Estado e prefeitura”, afirmou ele, acrescentando que além da Capital, o Governo vai intensificar ações nos outros municípios. “O Estado está presente nos 79 municípios, todos estão tendo ou terão investimentos em infraestrutura”, reafirmou o governador.

Obras de infraestrutura

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, assegurou no encontro que vai retomar as obras paradas em Campo Grande. Para tanto, deve começar a liberar R$ 400 milhões para obras de macrodrenagem e asfaltamento. O ministro enfatizou que a pasta vai definir as questões técnicas para viabilizar os projetos, ente eles a conclusão das obras do Córrego Bálsamo, que já está com 62% da segunda etapa concluídos. O pacote de R$ 71,4 milhões contempla a retomada das obras do Parque Linear Bálsamo (R$ 26,4 milhões), início da primeira etapa do projeto de drenagem e controle de enchentes do Rio Anhanduí (R$ 47 milhões), entre as ruas Santa Adélia e Aquário, e que está em processo de licitação, e R$ 58 milhões para o inicio das obras do corredor de ônibus da região Norte da Capital. O novo corredor possibilitará recapeamento das ruas Bahia, Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad, Alegrete e 25 de Dezembro. “Hoje, o ministro acionou a Caixa (Econômica Federal) que vai encaminhar as pendências para o Ministério e desta forma agilizar a retomada das obras”, enfatizou Azambuja.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo