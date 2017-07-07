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Política

Morador demora uma semana para perceber furto de documentos

Flavio Brito

Publicado em 07/07/2017 às 09:25

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Um morador de Aquidauana teve a residência furtada, mas demorou uma semana para perceber que documentos tinham sido levados de sua casa. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso de 67 anos passa dias longe de casa já que, tem uma propriedade rural no distrito de Cipolândia. 

Quando retornou para a residência, que fica próxima à Lagoa Comprida, percebeu que a porta cozinha havia sido arrombada. De acordo com o morador, a porta só é aberta por dentro. Em depoimento à polícia, o senhor contou que as roupas que estavam guardadas no quarto do casal foram reviradas e jogadas em cima da cama.

Apesar da bagunça no local, o autor da denúncia disse não ter percebido a perda de nenhuma peça de roupa. De acordo com o idoso, ele só se deu conta de que documentos da família tinham sido levados na quarta-feira (5).  O boletim de ocorrência foi registrado nesta quinta-feira (6).

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