Bolsonaro vem ao Estado para compromissos em Sidrolândia e Nioaque

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) chega hoje (12) a noite a Mato Grosso do Sul relacionados a celebração dos 150 anos da Retirada da Laguna. De acordo com as com as informações divulgadas pela assessoria do parlamentar, ele desembarca por volta das 20h em Campo Grande, depois segue para Sidrolândia (MS). Amanhã (13), Bolsonaro chega a Nioaque, onde cumpre uma série compromissos.

A vinda do deputado federal foi articulada pelo colega de partido, deputado estadual Coronel Davi. Segundo as informações da equipe do parlamentar, em Nioaque, ele participa da encenação da Retirada da Laguna, às 9h, na Praça XV de Novembro, depois almoça no 9º GAC. Um jogo de futebol dos veteranos está marcado para as 16h, depois o parlamentar vai proferir uma palestra no município.

Conhecido por declarações polêmicas, Bolsonaro já veio ao Estado para agendas políticas pelo menos duas vezes - em abril de 2015 e em junho de 2016.