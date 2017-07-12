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Política

Senadores Moka, Simone e Pedro Chaves votaram a favor da Reforma Trabalhista

Veja como votou cada senador na reforma trabalhista

Luiz Guido Junior

Publicado em 12/07/2017 às 14:23

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Texto-base da reforma foi aprovado por 50 votos a 26

O Senado aprovou, por 50 votos a 26 (com uma abstenção) o texto-base da reforma trabalhista nesta terça-feira (11). Confira abaixo como votou cada um dos parlamentares presentes na sessão.

VOTARAM CONTRA

PT

Fátima Bezerra (RN)

Gleisi Hoffmann (PR)

Humberto Costa (PE)

Jorge Viana (AC)

José Pimentel (CE)

Lindbergh Farias (RJ)

Paulo Paim (RS)

Paulo Rocha (PA)

Regina Sousa (PI)PMDB

Eduardo Braga (AM)

Kátia Abreu (TO)

Renan Calheiros (AL)

Roberto Requião (PR)

PCdoB

Vanessa Grazziotin (AM)

PDT

Ângela Portela (RR)

PSB

Antonio Carlos Valadares (SE)

João Capiberibe (AP)

Lídice da Mata (BA)

Romário (RJ)

PSD

Otto Alencar (BA)

PSDB

Eduardo Amorim (SE)

PTB

Telmário Mota (RR)

PTC

Fernando Collor (AL)

PV

Alvaro Dias (PR)

REDERandolfe Rodrigues (AP)

Sem partido

José Reguffe (DF)

VOTARAM A FAVOR

DEM

Davi Alcolumbre (AP)

José Agripino (RN)

Ronaldo Caiado (GO)

PMDB

Airton Sandoval (SP)

Dário Berger (SC)

Edison Lobão (MA)

Elmano Férrer (PI)

Garibaldi Alves Filho (RN)

Jader Barbalho (PA)

João Alberto Souza (MA)

José Maranhão (PB)

Marta Suplicy (SP)

Raimundo Lira (PB)

Romero Jucá (RR)

Rose de Freitas (ES)

Simone Tebet (MS)

Valdir Raupp (RO)

Waldemir Moka (MS)

Zeze Perrella (MG)

PSDB

Aécio Neves (MG)

Antonio Anastasia (MG)

Ataídes Oliveira (TO)

Cássio Cunha Lima (PB)

Dalirio Beber (SC)

Flexa Ribeiro (PA)

José Serra (SP)

Paulo Bauer (SC)

Ricardo Ferraço (ES)

Tasso Jereissati (CE)

PP

Ana Amélia (RS)

Benedito de Lira (AL)

Ciro Nogueira (PI)

Gladson Cameli (AC)

Ivo Cassol (RO)

Roberto Muniz (BA)

Wilder Morais (GO)

PPS

Cristovam Buarque (DF)

PRCidinho Santos (MT)

Magno Malta (ES)

Vicentinho Alves (TO)

Wellington Fagundes (MT)

PRB

Eduardo Lopes (RJ)

Fernando Bezerra Coelho (PE)

PSB

Roberto Rocha (MA)

PSC

Pedro Chaves (MS)

PSD

José Medeiros (MT)

Lasier Martins (RS)

Omar Aziz (AM)

Sérgio Petecão (AC)

PTB

Armando Monteiro (PE)

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