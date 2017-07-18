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Orro solicita criação de casa para acolher mulheres vítimas de violência em Amambai

Na “Casa Acolhida”, as mulheres receberiam proteção, amparo, atendimento social e psicológico

Flavio Brito

Publicado em 18/07/2017 às 15:46

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O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao governo do Estado a criação e implantação de uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica para o município de Amambai (MS).

A casa que receberia o nome de “Casa Acolhida” e seria uma chance das mulheres de Amambai se refugiarem, diante do número crescente de casos de violência no município nos últimos anos.

Dados do estudo “Mapa da Violência 2015 – Homicídio de mulheres no Brasil”, de Julio Jacobo Waiselfisz, revelam que Amambai está em 34º lugar no ranking, com média de 13,7 (por 100 mil habitantes), entre os municípios com mais de 10.000 habitantes do sexo feminino. A coleta foi realizada e integra o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), e se referem aos casos registrados em 2014.

Na pesquisa, Mato Grosso do Sul ocupa o 1º lugar no ranking dos Estados com a maior taxa de mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica que buscam por atendimento em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Em MS, 37,4 mulheres a cada 10 mil habitantes fazem parte das estatísticas. O segundo estado com maior atendimento é o Acre, com índice de 25,5.

Na “Casa Acolhida”, as mulheres que sofreram algum tipo de agressão vão receber proteção, amparo, atendimento social e psicológico, contribuindo para que retomem o convívio social e ao mercado de trabalho, tendo a oportunidade de reconstruírem suas vidas.

“A criação deste local para acolher mulheres que sofreram algum tipo de violência é muito importante, na maioria dos casos são mães de famílias, que vão ter a chance de serem reintegradas à sociedade de forma digna”, defende Felipe Orro.

 

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