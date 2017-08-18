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Piraputanga

Felipe Orro comemora autorização para asfaltar Estrada Parque de Piraputanga

Flavio Brito

Publicado em 18/08/2017 às 13:23

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A pavimentação asfáltica da MS-450, conhecida como Estrada Parque, que liga a BR-262 ao município de Aquidauana, finalmente vai sair do papel. O governo do Estado assinou a ordem de serviço para que a empresa que ganhou o certame comece os trabalhos imediatamente. A previsão é que a obra seja entregue aos moradores da região no período de um ano.

O deputado estadual Felipe Orro luta por esta obra desde quando foi prefeito da cidade de Aquidauana e, até então, as reivindicações não haviam sido atendidas. “Muito se falou neste asfalto, é uma reivindicação cobrada há anos por todos nós aqui da região e que agora vai sair do papel definitivamente”, disse Felipe Orro.

Orro destacou ainda a importância de asfaltar a Estrada Parque, por ser um corredor turístico de Mato Grosso do Sul. “Esta obra é muito importante, esta estrada é um corredor turístico e com o asfalto vai gerar renda para toda a população por onde ela passa, gerando riqueza para a economia local, logo que, o fluxo de turistas deve aumentar”, opinou.

Serão asfaltados 18,4 KM, que vai beneficiar os distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão. O Governo do Estado investirá R$ 17,6 milhões de recursos próprios na execução da obra.

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