Felipe Orro solicita recapeamento na MS-450 em Aquidauana

O deputado estadual Felipe Orro está preocupado com as condições da rodovia MS-450, que liga o centro de Aquidauana ao Campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a outros pontos turísticos da região.

As condições precárias da pista podem provocar acidentes, e coloca em risco a segurança dos acadêmicos, que todos os dias passam pela rodovia. Para solucionar o problema, Orro indicou ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Miglioli, que seja feito com urgência o recapeamento de toda a extensão rodovia.

“A MS-450 está em condições precárias por falta de manutenção, e isso dificulta o tráfego dos veículos e pode causar acidentes, ou mesmo danificar os automóveis de quem passa pela região, por isso, penso que o recapeamento tem que ser feito com urgência”, defende Orro.