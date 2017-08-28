Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:36

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Felipe Orro solicita recapeamento na MS-450 em Aquidauana

Via é utilizada diariamente pelos acadêmicos da UEMS e do Cepa

Flavio Brito

Publicado em 28/08/2017 às 16:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O deputado estadual Felipe Orro está preocupado com as condições da rodovia MS-450, que liga o centro de Aquidauana ao Campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a outros pontos turísticos da região.

As condições precárias da pista podem provocar acidentes, e coloca em risco a segurança dos acadêmicos, que todos os dias passam pela rodovia. Para solucionar o problema, Orro indicou ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Miglioli, que seja feito com urgência o recapeamento de toda a extensão rodovia.

“A MS-450 está em condições precárias por falta de manutenção, e isso dificulta o tráfego dos veículos e pode causar acidentes, ou mesmo danificar os automóveis de quem passa pela região, por isso, penso que o recapeamento tem que ser feito com urgência”, defende Orro.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo