Azambuja reforça importância de convênio que ajuda garantir a excelência da sanidade em MS

Campo Grande (MS) – A evolução e a excelência do trabalho de defesa vegetal e animal do Estado de Mato Grosso do Sul foi destacada pelo Governador Reinaldo Azambuja, em nome dos servidores da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), durante a vinda do Ministro Blairo Maggi ao Estado, como forma de demonstrar a importância de que seja dada continuidade aos convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual e que tem garantido recursos para pagamento de custeio, aquisição de veículos e investimentos na vigilância, principalmente das regiões de fronteira.

O pedido foi realizado durante a assinatura da adesão de Mato Grosso do Sul ao Programa Agro +, que incentiva a desburocratização do setor produtivo. O ato que aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, contou a presença do Ministro Blairo, uma comitiva do Ministério, parlamentares do Estado, secretários de Estado, as principais lideranças representativas do setor produtivo, além de prefeitos e outras autoridades.

O convênio a que se referiu o Governador Reinaldo, teve sua renovação solicitada através de documento entregue ao Ministro pelas mãos do Secretario de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado, Jaime Verruck, e que trata de recursos utilizados na aquisição de bens e no custeio das ações em Defesa Sanitária Animal e Vegetal, com destaque para as ações e investimentos.

22 novos veículos foram entregues durante a adesão de MS ao Agro +

O convenio executado em 2016 e 2017 foi no valor de R$ 3.247.200,00 (Custeio: R$ 1.542.120,00/ Investimento: R$ 1.705.080,00/ Contrapartida: R$ 360.800,00/ Valor Global: R$ 3.608.000,00) tendo sido utilizado na aquisição de 22 novos veículos, que foram oficialmente entregues na ocasião da visita. Através deste convênio a agência recebeu 16 utilitários tipo pick-up cabine estendida, 06 veículos utilitários tipo pick-up cabine dupla.

Jaime Verruck, da Semagro

Para o Secretario Jaime, a conquista do reconhecimento nacional pela excelência no trabalho de prevenção a febre aftosa, que resulta em convites a técnicos da agência para palestrar em todo País, é reflexo da parceria com o Ministério mas principalmente na parceria do produtor, que entendendo a importância do trabalho de sanidade para a economia do Estado uniu forças e ao completar dez anos de superação da doença coleciona números superiores a 98% de eficiência vacinal.

Presente nos 79 municípios sul-mato-grossenses, a agencia que atua desde a emissão de documentos até a fiscalização das condições sanitárias dos rebanhos, também tem reconhecimento de excelência nos trabalhos realizados nas áreas de sanidade vegetal, com destaque especial para o vazio sanitário da soja, cadastro das áreas e período de semeadura, intensamente fiscalizados e como lembra o Presidente da agência, Luciano Chiohetta, também apresenta números positivos graças a parceria com o produtor.

Kelly Ventorim