PT terá lista tríplice com opções para disputar o governo, diz deputado

No dia que filia novos quadros, o PT anunciou que terá lista tríplice para escolher o candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, cuja eleição acontece em 2018. O evento, que ocorre neste sábado, dia 7, estima filiação de 500 pessoas em todo o Estado.

Conforme o deputado federal Vander Loubet, o partido vai escolher entre Pedro Kemp (PT), deputado estadual, José Orcírio Miranda dos Santos, Zeca do PT, deputado federal e atual presidente da legenda em MS e o ex-reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Damião Duque de Farias.

Em outubro, cada diretório vai conversar para escolher e opinar sobre as opções, afirmou o parlamentar. Zeca do PT não compareceu no evento de hoje. Mas anteriormente disse que o partido busca nomes de qualidade e inicia uma reestruturação. Dos 500 quadros previstos, estão militantes e sindicalistas.

A situação ocorre depois que os petistas viram uma debandada de pelo menos 390, oficializada em setembro deste ano. Boa parte deste número, a exemplo do ex-presidente do PT e ex-deputado federal, Antônio Carlos Biffi, foi para o PDT, que, historicamente, sempre foi aliado do Partido dos Trabalhadores.