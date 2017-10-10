Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:39

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Fachin arquiva inquérito contra Renan, Jucá e Sarney na Lava Jato

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2017 às 14:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu arquivar o inquérito que apurava a suposta tentativa dos senadores Romero Jucá (PMDB-RR) e Renan Calheiros e do ex-presidente José Sarney de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.

O arquivamento havia sido pedido em setembro pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, após a mesma solicitação ter sido feita pela Polícia Federal, que alegou insuficiência de provas.

A investigação foi motivada por gravações entregues por Sergio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Nos áudios, o executivo, que fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF), discute a Lava Jato com os políticos.

As gravações foram divulgadas no ano passado, após a retirada do sigilo do conteúdo da delação de Machado. Em uma das conversas, Romero Jucá cita um suposto “acordo nacional” para “estancar a sangria”.

Ao final das investigações, a PF entendeu que as conversas gravadas entre os três políticos e Machado não configuraram crime.

Ao conceder o arquivamento, no entanto, Fachin destacou a "gravidade dos fatos", ressalvando que "o arquivamento deferido com fundamento na ausência de provas suficientes de prática delitiva não impede a retomada das investigações caso futuramente surjam novas evidências".

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo