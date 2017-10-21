Em Miranda, Temer anuncia investimento de R$ 4 bilhões vindos de multas do meio ambiente

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), deve anunciar investimento de R$ 4 bilhões para o meio ambiente durante visita a fazenda Caiman, em Miranda, neste sábado (21). As informações são do blog Direto da Fonte do Estadão, da jornalista Sonia Racy.

Conforme a coluna, Temer desembarca no Estado para prestigiar evento de mobilização em defesa do Pantanal. Na agenda do presidente, conta com anúncio de ações em favor do meio ambiente – entre elas uma conversão de cerca de R$ 4 bilhões de multas desse setor em investimentos.

A publicação ressalta que o Ibama tem cerca de R$ 90 bilhões em multas cobradas e não recebidas.

Temer aterrissa em solo sul-mato-grossense acompanhado do ministro Sarney Filho e de governadores. O presidente será recebido por Roberto Klabin, presidente do Instituto SOS Pantanal e dono da fazenda.