Lançamento da pré-candidatura do juiz Odilon ao governo de MS será dia 11, diz PDT

O PDT irá lançar no dia 11 de novembro, em Campo Grande, o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira pré-candidato a governador de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria de imprensa do partido, o magistrado irá assinar a ficha de filiação ao PDT naquele dia, durante a convenção estadual para definir nova direção e diretório regional.

O filho do juiz federal aposentado, que herdou o mesmo nome do pai, é vereador de Campo Grande pelo PDT.

Conhecido nacionalmente por prender traficantes de drogas na fronteira e viver sob forte escolta de policiais federais, o juiz Odilon se aposentou no início do mês, após 55 anos de trabalho. A história dele inspirou o filme Em Nome da Lei, de 2016.

A aposentadoria foi concedida por tempo de serviço com proventos integrais.

Trajetória

Filho de lavradores, Odilon foi retirante da seca e trabalhou na roça até os 17 anos. Ele foi alfabetizado em casa.

Odilon de Oliveira foi professor, procurador federal, promotor de Justiça, juiz de Direito e juiz federal por 30 anos.

Serviço - O evento partidário será realizado a partir das 8 horas no Ondara Buffet (Rua Dr. Mario Gonçalves, 129 - Chácara Cachoeira).