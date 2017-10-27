Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:41

Buscar

Últimas notícias
X

Contas

Ex-prefeito do MS pode ter que devolver R$ 4 milhões aos cofres públicos

Segundo consta nos autos, o ex-prefeito José Laerte Cecílio Tetila cometeu irregularidades durante o seu mandato de Prefeito Municipal de Dourados

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2017 às 17:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, titular da 16ª Promotoria de Justiça, ingressou com ação civil por ato de improbidade administrativa, pedindo a condenação do ex-prefeito de Dourados, José Laerte Cecílio Tetila a reembolsar os cofres públicos do Município em mais de 4 milhões de reais.

Segundo consta nos autos, o ex-prefeito José Laerte Cecílio Tetila cometeu irregularidades durante o seu mandato de Prefeito Municipal de Dourados, no período de janeiro a dezembro de 2005, realizando renúncia de receitas, referente à dívida ativa e dispensas de licitações, praticando, assim, ato de improbidade administrativa.

De acordo com o Promotor de Justiça, no dia 13 de fevereiro de 2012, foi instaurado, no âmbito da 16ª Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil n° 10/2012/PJPPS/DD, que tinha por objeto apurar indícios de renúncia de receita, bem como de dispensa indevida de licitação, conforme informado na decisão simples n° 02/0428/2009, Processo 10.586/2006 do Tribunal de Contas de MS.

O Promotor de Justiça Ricardo Rotunno afirma que, conforme conclusão do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, para ludibriar a fiscalização, o ex-prefeito realizou a fragmentação das despesas para diminuir-lhe seus valores e, assim, dispensá-las do procedimento de licitação, de forma indevida, além disso, renunciou receitas sem observância das normas legais.

Sendo assim, os valores devidos a título de dano ao erário, em razão das dispensas de licitações, foram calculados em R$ 333.064,87 (trezentos e trinta e três mil, sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e, em relação à renúncia de receita, o valor apurado soma R$ 4.351.802,25 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil e oitocentos e dois reais e vinte e cinco centavos). Portanto, o valor dos danos causados ao erário pelo ex-prefeito, devidamente atualizados, é de R$ 4.674.867,12 (quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), o qual deve ser reavido.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo