Vereador Sebastiãozinho do Taboco fala sobre trabalho nas estradas vicinais de Aquidauana

O líder da bancada do Prefeito na Câmara Municipal de Aquidauana, Vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), nesta quarta-feira (1º), deu entrevista exclusiva ao jornal "O Pantaneiro", falando sobre o seu trabalho realizado nas estradas vicinais da região.

Ele relatou que, em reunião anterior com o Prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), o Ministério Público Estadual e representantes do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, foi feita uma proposta para melhorias das condições da região, visando principalmente a melhora na qualidade de vida da população. "O fruto da reunião acabou sendo essa parceria com o Governo para a recuperação e geração de maiores condições aos produtores rurais da cidade, na região da Conquista, da Cordilheira, de São João. São mais de 18 fazendas beneficiadas com o nosso trabalho", disse.

O Vereador também não deixou de agradecer aos deputados Beto Pereira (PSDB) e Felipe Orro (PSSD), que auxiliaram na conquista de novo maquinário para o município de Aquidauana, proporcionando assim o cascalhamento de toda a região acima citada. "Eu gostaria de agradecer esse apoio, porque sem ele nós não conseguiríamos melhorar a nossa região", explicou, ressaltando ser um homem de extremo conhecimento da área pantaneira do Estado.

Ainda, Sebastiãozinho pontuou que a reforma é de extrema importância para as famílias, principalmente aquelas que possuem crianças e adolescentes que frequentam a escola, uma vez que o transporte escolar faz todo o trajeto que foi beneficiado com o cascalhamento.