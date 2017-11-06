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Política

Nomeado prefeito de Corumbá, Iunes fala de prioridades da gestão

O prefeito antecipou que manterá os compromissos assumidos por Ruiter

Renan Nucci

Publicado em 06/11/2017 às 16:12

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O prefeito Marcelo Iunes reuniu-se com o primeiro escalão da Administração Municipal, na manhã desta segunda-feira, 06 de novembro. Participaram todos os secretários municipais e os titulares de Fundações e Agências. Iunes afirmou que a prioridade de sua gestão será dar continuidade a todos os projetos trabalhados pelo prefeito Ruiter Cunha de Oliveira – morto em 1° de novembro –, estejam eles em andamento ou ainda em fase inicial de planejamento.
 
Marcelo Iunes garantiu a manutenção da equipe. Para tomar conhecimento completo do cenário administrativo da Prefeitura, ele vai se reunir ao longo desta semana com todos os secretários municipais e titulares de Fundações e Agências.
 
Sua primeira reunião específica, ainda na manhã de hoje, foi com o secretário Municipal de Finanças e Gestão, Alberto Saburo Kanayama; com o secretário Especial de Fazenda, Mário Sérgio Aguiar Siqueira, e com o procurador Geral do Município, José Luís de Aquino Amorim. Os objetivos são conhecer, de perto, como cada segmento vem trabalhando; saber dos projetos em execução – as etapas que se encontram – e quais são as ações planejadas.
 
O prefeito antecipou que manterá os compromissos assumidos por Ruiter. Um deles será honrar o pagamento do funcionalismo municipal rigorosamente em dia. Inclusive, fazendo a liberação de três folhas salariais num prazo de trinta dias com a quitação dos salários de novembro, dezembro e 13° dos servidores dentro dos respectivos meses trabalhados.
 
O chefe do Executivo corumbaense manifestou preocupação com eventos a serem realizados pelo Município em curto prazo, como o Festival Gastronômico Sabores das Américas (Fegasa) e a quinta edição dos Jogos de Aventura – Pantanal Extremo. Nas duas situações, a Prefeitura trabalha intensamente para realizá-los e estuda a execução desses eventos com recursos próprios, apesar do difícil cenário financeiro atual.
 
O prefeito ainda destacou que o Município já trabalha no projeto da decoração natalina da cidade, bem como no planejamento do carnaval 2018.

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