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Corumbá

Legislativo e secretariado declaram apoio à administração de Marcelo Iunes

Iunes assumiu o cargo de prefeito após a morte de Ruiter

Renan Nucci

Publicado em 07/11/2017 às 17:08

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Durante a primeira coletiva do prefeito Marcelo Iunes, o secretário municipal de Governo Cássio Augusto da Costa Marques, em nome de todo o secretariado, assegurou o compromisso de todos os gestores das pastas com a continuidade das atividades desenvolvidas pela administração pública municipal. A coletiva aconteceu na manhã desta terça-feira, 07 de novembro, no auditório do Paço Municipal.
 
“Agradecemos ao Marcelo, em nome de todos os secretários e toda equipe, esse voto de confiança. Desde o início do mandato de Ruiter e Marcelo Iunes, a equipe vem se dedicando bastante para fazer o diagnóstico preciso da sua área de atuação e, ao longo desses meses, junto com Ruiter e Marcelo, vem planejando o futuro da nossa cidade”, afirmou Cássio. Ele enfatizou que Ruiter sempre teve foco em Corumbá e desde gestões anteriores sempre escolhia pessoas com competência técnica e comprometidas com Corumbá.
 
“Ao longo dos anos, foi-se criando um compromisso de todos que trabalhavam com ele de sempre pensar na população corumbaense, o foco sempre foi nos menos favorecidos e em Corumbá. A gente se sentia muito compromissado com ele e também com a cidade porque era um compromisso muito sério que tínhamos e percebemos que com o Marcelo é do mesmo jeito, o foco dele é sempre na população e ele sempre foi um parceiro muito grande, participando de todas as ações municipais”, disse Cássio.
 
De acordo com ele, os dois prefeitos sempre orientaram a equipe no sentido de que tudo o que deve ser feito na cidade deve priorizar os anseios da população, com a parte técnica profissional sempre aliada às vontades e necessidades dos moradores. O secretário de Governo lembrou também que este primeiro ano de gestão municipal foi dedicado a planejamentos, mas que a gora a população vai começar a desfrutar de uma série de ações que estão prestes a serem realizadas. Cássio reiterou o comprometimento de toda a equipe que está imbuída com o mesmo objetivo de fazer com que Corumbá evolua em todas as áreas e que a população seja, em tudo, beneficiada.
 
O presidente da Câmara de Vereadores, Evander Vendramini, que também compôs mesa na coletiva de imprensa, afirmou apoio do Poder Legislativo na administração municipal. “Lamentamos muito o que aconteceu com o prefeito Ruiter, mas a vida segue. Infelizmente foi um fato que pegou todos de surpresa. O Poder Legislativo tem que se fazer presente e se empenhar e o Marcelo pode contar com o nosso apoio”, disse. “Não tenho dúvida nenhuma que Marcelo vai conduzir com maestria esse papel, até porque vai manter a equipe. Ruiter já tinha três mandatos e percebemos que ele conseguiu fazer uma seleção daquilo que achava que era melhor para auxiliá-lo na administração”, completou Vendramini. 

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