Maia, Temer e Meirelles se reúnem na residência oficial da presidência da Câmara

Política
O encontro se soma a outras agendas que ocorreram desde o fim de semana para tratar da reforma da Previdência
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne na manhã de hoje (09) em sua residência oficial com o presidente Michel Temer. Participam também do café da manhã o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e integrantes da base aliada ao governo no Congresso Nacional.
O encontro se soma a outras agendas que ocorreram desde o fim de semana para tratar da reforma da Previdência. A equipe do governo tenta traçar estratégias para retomar a tramitação da proposta de emenda à Constituição que trata de mudancas nas regras de acesso à aposentadoria.
A reforma está parada na Câmara desde maio deste ano. Para facilitar sua aprovação em plenário, o relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), poderá apresentar uma versão mais simples da proposta.
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