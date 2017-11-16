Ato publicado no Diário Oficial fará com que deputados trabalhem por 6 horas diárias ininterruptas

Após considerarem a necessidade de executar a reforma das instalações do prédio da Assembleia Legislativa, os deputados da Mesa Diretora da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul alterou o horário de trabalho para 6 horas diárias ininterruptas, devido ao risco de haver pessoas trabalhando no local ao retirar o sistema elétrico, o cabeamento de informática e a substituição total do forro.

Com a mudança, o horário do expediente passa a ser das 7h30 às 13h30, resultando 30 horas de trabalho semanais, ressalvando os serviços que por sua natureza tenham funcionalidade no período vespertino.

O ato, que pode ser lido no site do Diário Oficial Eletrônico, entra em vigor a partir desta quinta-feira (16).

*Com informações da Agência ALMS