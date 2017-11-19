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Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração ao 'Dia Nacional da Consciência Negra'

Evento será realizado na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, em Campo Grande

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/11/2017 às 10:15

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A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizará, na segunda-feira (20), uma sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado na data em questão.

A homenagem será feita com a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares, instituída pela Resolução 36/2009, de autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), atuante no combate à discriminação racial.

O evento, aberto ao público e à imprensa, acontecerá no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 19h30, em Campo Grande.

Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei Federal 10.639/2003 e é celebrada no Brasil no dia 20 de novembro como forma de lembrar a morte de um dos maiores símbolos da resistência negra à escravidão, Zumbi dos Palmares.

Ele morreu em 20 de novembro de 1695, à época do Brasil Colonial. 

 

*Com informações da Agência ALMS

 

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