Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração ao 'Dia Nacional da Consciência Negra'

Solenidade
Evento será realizado na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, em Campo Grande
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizará, na segunda-feira (20), uma sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado na data em questão.
A homenagem será feita com a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares, instituída pela Resolução 36/2009, de autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), atuante no combate à discriminação racial.
O evento, aberto ao público e à imprensa, acontecerá no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 19h30, em Campo Grande.
Dia da Consciência Negra
O Dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei Federal 10.639/2003 e é celebrada no Brasil no dia 20 de novembro como forma de lembrar a morte de um dos maiores símbolos da resistência negra à escravidão, Zumbi dos Palmares.
Ele morreu em 20 de novembro de 1695, à época do Brasil Colonial.
*Com informações da Agência ALMS
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