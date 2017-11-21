Grupo parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa faz reunião para discussão e apresentação de projetos

Na tarde desta terça-feira (21), a partir das 14h, os parlamentares que compõe a Frente em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, coordenada pelo deputado Renato Câmara (PMDB), se reunirão no auditório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, os destaques da reunião serão a apresentação do projeto de lei que institui o mês de combate à violência contra a pessoa idosa no Estado, de autoria da Frente Parlamentar, e a apresentação da organização dos Jogos Estaduais da Melhor Idade do Estado, pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Ainda durante a discussão, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa falará da possibilidade de alteração da carteira do Passe Livre do Idoso. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentará o projeto “Melhor Qualidade de Vida da População Idosa do MS”. Já o recadastramento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Pessoa Idosa será abordado pela deputada Antonieta Amorim (PMDB), secretária da Frente Parlamentar.

*Com informações da Agência ALMS