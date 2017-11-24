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Aquidauana

Sargento Cruz ocupa vaga na Câmara Municipal no lugar do vereador Mauro do Atlântico

Mudança está relacionada com ida de Mauro para a pasta da Educação

Renan Nucci

Publicado em 24/11/2017 às 16:32

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O sargento aposentado do Exercito Brasileiro, Gilberto Barbosa da Cruz  (conhecido como Sargento Cruz), assumirá, a partir de janeiro de 2018,  a cadeira de  vereador na Câmara Municipal de Aquidauana, no lugar do vereador Mauro do Atlântico (PMDB), que vai licenciar do cargo a fim de comandar a pasta da Educação em substituição a professora Ivone Nemer de Arruda.

Cruz, graduado em Geografia pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), disputou a eleição de vereador pelo PMDB  em 2016 e obteve 341 votos. Não conseguiu se eleger, porém, conquistou a primeira suplência do partido dentro da coligação “Unidos por Aquidauana”, composta  pelo  – PMDB/PT e PC do B.

A escolha do vereador Mauro do Atlântico para administrar a Secretaria Municipal de Educação nasceu de um entendimento político com o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB).  Cruz atualmente comanda o Departamento Municipal de Trânsito e deverá reforçar a base de sustentação do prefeito na Casa de Leis.

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