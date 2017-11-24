Sargento Cruz ocupa vaga na Câmara Municipal no lugar do vereador Mauro do Atlântico

O sargento aposentado do Exercito Brasileiro, Gilberto Barbosa da Cruz (conhecido como Sargento Cruz), assumirá, a partir de janeiro de 2018, a cadeira de vereador na Câmara Municipal de Aquidauana, no lugar do vereador Mauro do Atlântico (PMDB), que vai licenciar do cargo a fim de comandar a pasta da Educação em substituição a professora Ivone Nemer de Arruda.

Cruz, graduado em Geografia pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), disputou a eleição de vereador pelo PMDB em 2016 e obteve 341 votos. Não conseguiu se eleger, porém, conquistou a primeira suplência do partido dentro da coligação “Unidos por Aquidauana”, composta pelo – PMDB/PT e PC do B.

A escolha do vereador Mauro do Atlântico para administrar a Secretaria Municipal de Educação nasceu de um entendimento político com o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB). Cruz atualmente comanda o Departamento Municipal de Trânsito e deverá reforçar a base de sustentação do prefeito na Casa de Leis.