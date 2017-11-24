Semana tem sessões plenárias e reuniões de comissões na ALMS

Agenda
Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa
Na semana de 27 de novembro a 1º de dezembro tem agendadas sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa.
Terça (28/11), quarta (29/11) e quinta-feira (30/11), os deputados se reúnem nas sessões ordinárias no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h, para debates e votações dos projetos e proposições em tramitação na Casa de Leis.
Na terça-feira também está prevista reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara às 8h, para análise das matérias apresentadas pelos deputados quanto à sua constitucionalidade. Se aprovados os pareceres favoráveis, elas seguem para votação em primeira discussão em plenário.
Na quarta-feira, também no Plenarinho às 8h, está agendada a reunião da Comissão Permanente de Saúde, por proposição do presidente da Comissão, deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), para análise e distribuição de projetos para relatoria.
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