Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:48

Buscar

Últimas notícias
X

Agenda

Semana tem sessões plenárias e reuniões de comissões na ALMS

Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa

Renan Nucci

Publicado em 24/11/2017 às 18:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na semana de 27 de novembro a 1º de dezembro tem agendadas sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa.

Terça (28/11), quarta (29/11) e quinta-feira (30/11), os deputados se reúnem nas sessões ordinárias no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h, para debates e votações dos projetos e proposições em tramitação na Casa de Leis.

Na terça-feira também está prevista reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara às 8h, para análise das matérias apresentadas pelos deputados quanto à sua constitucionalidade. Se aprovados os pareceres favoráveis, elas seguem para votação em primeira discussão em plenário.

Na quarta-feira, também no Plenarinho às 8h, está agendada a reunião da Comissão Permanente de Saúde, por proposição do presidente da Comissão, deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), para análise e distribuição de projetos para relatoria.  

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

Eleições 2026

Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteira

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Publicidade

Eleições 2026

Jaime Verruck propõe aproximar pequenos negócios de grandes mercados

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo