Acompanhados por gritos de 'vergonha', deputados aprovam Reforma da Previdência

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul votaram na manhã desta terça-feira (28) a Reforma da Previdência e, com 13 votos favoráveis e somente 7 contrários, aprovaram o projeto.

Com as mudanças, haverá aumento na contribuição de 11% para 14% para aqueles que ganham acima do teto, que é R$ 5.531. Também haverá união dos fundos previdenciários e empréstimo ao Governo do Estado, responsável pela proposta da reforma através do Projeto de Lei (PL) 253/2017.

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Votação

A favor do PL, votaram os deputados Mara Caseiro (PSDB), Beto Pereira (PSDB), Herculano Borges (SD), Onevan de Matos (PSDB), Paulo Corrêa (PR), Professor Rinaldo (PSDB), Zé Teixeira (DEM), Antonieta Amorim (PMDB), Eduardo Rocha (PMDB), George Takimoto (PDT), Renato Câmara (PMDB), Márcio Fernandes (PT do B) e Enelvo Felini (PSDB).

Contra, votarma os deputados Coronel Davi (PSC), Lídio Lopes (PEN), Paulo Siufi (PMDB), João Grandão (PT), Amarildo Cruz (PT), Cabo Almi (PT) e Pedro Kemp (PT).

Os deputados Felipe Orro (PSDB), Graziele Machado (PR) e Maurício Picarelli (PSDB) estiveram ausentes.

O Presidente da Casa, deputado Junior Mochi (PMDB), estava presente, mas não votou, uma vez que não houve empate.

Protesto

Os manifestantes, em sua maioria, sindicalistas, invadiram o prédio para entrar na Casa de Leis. Um corredor de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar foi formado para impedir o avanço dos protestantes no Plenário, onde ficam os deputados.

No momento da invasão, os policiais presentes no local tentaram impedir a ação, utilizando bomba de efeito moral e cacetete, mas ainda assim parte dos manifestantes entrou no prédio e, durante a votação, brandavam gritos de 'vergonha, vergonha' para os deputados lá presentes.