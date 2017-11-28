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Ausência

Deputado Felipe Orro justifica, pelo Facebook, sua ausência na votação da Reforma da Previdência

Parlamentar ainda afirmou, na publicação, que seu voto acompanharia a maioria

Schimene Duque Weber

Publicado em 28/11/2017 às 12:36

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O deputado Felipe Orro (PSDB) foi um dos ausentes na votação da Reforma da Previdência, que aconteceu na manhã desta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Através de seu perfil no Facebook, ele justificou a falta e ainda afirmou que seu voto acompanharia a maioria. Em seguida, discursou sobre o Projeto de Lei. 

Confira, abaixo, a publicação do parlamentar na íntegra:

"Venho de público esclarecer aos funcionários públicos estaduais do MS, que meu posicionamento sobre Reforma da Previdência do MS, acompanha o voto da maioria. Não consegui declarar meu voto em plenário, porque fui abordado por funcionários públicos à caminho da ALMS, onde estava esclarecendo os pontos debatidos durante todo dia de ontem, onde participei ativamente de três reuniões, discutindo as novas emendas que reduzirão o impacto sobre o funcionalismo público. A Proposta de reduzir a contribuição de 14 para 11% para quem recebe até o teto (R$ 5531,00), foi aceita pelo governo, o que surtirá efeito para quase 80% dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul.

Ou seja, quase 80% do funcionalismo público do Estado não pagará nenhum centavo a mais para a previdência. Apenas os que recebem acima do teto (R$ 5531,00) irão contribuir 14% igualmente a todos outros funcionários públicos brasileiros de acordo com a Proposta do Governo Federal. 

Se não estivemos preocupados e lutando em prol ao funcionalismo, o projeto de aumentar a contribuição seria aprovado para 100% dos funcionários. 

Diante deste cenário, considero ter sido positivo para a grande maioria dos funcionários do Estado. 
Além disso o repasse dos poderes públicos aumentou em 3% (de 20 para 23%) para contribuição do fundo previdenciário, sem computar no índice da despesa com salário e este aumento irá recompor os valores do fundo".

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