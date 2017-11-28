Deputados votam nesta terça-feira a Reforma da Previdência em Mato Grosso do Sul

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Manifestantes estão na sede da Assembleia Legislativa desde ontem (27) para acompanhar a votação
Os deputados estaduais votam nesta terça-feira (28), a Reforma de Previdência de Mato Grosso do Sul, proposta pelo Governador do Estado, na Assembleia Legislativa de Campo Grande pelo Projeto de Lei (PL) 253/2017.
Na quinta-feira passada (23 de novembro), os deputados tentaram aprovar o projeto que prevê o aumento do percentual de desconto salarial para contribuição previdênciária obrigatória.
A redação aprovada na primeira votação aponta que, por mês, servidores ativos terão descontos de 14% dos salários só a partir de maio de 2020, mas que a partir de maio de 2018, o desconto, que era de 11%, já subirá para 12% e, em maio de 2019, para 13%, sucessivamente. Já o percentual de desconto patronal subiria de 22% para 24% em maio de 2018 e chegará em 25% em maio de 2019.
Contudo, depois que manifestantes invadiram o plenário, o Presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB), decidiu encerrar a sessão.
Ao ver os ânimos exaltados dos servidores, o governo decidiu ceder em um dos pontos do projeto e fez o compromisso de que a proposta iria prever o aumento do desconto previdenciário obrigatório apenas para os servidores que recebem salário acima do teto da aposentadoria previsto pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), que está hoje fixado em R$ 5.531,31.
As bancadas do PMDB, PSDB e também os deputados Coronel David (PSC), Herculano Borges (SD), Paulo Corrêa (PR), Zé Teixeira (DEM) são a favor da reforma. Apenas os parlamentares do PT votaram contra as mudanças.
Para ler a íntegra do projeto, clique aqui.
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