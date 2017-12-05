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Recuperação

Tapa-buracos em ruas de Bonito custarão mais de R$ 2 milhões ao Estado

Construtora Oliveira Corrêa, selecionada por meio de licitação, tem 30 dias para iniciar as obras

Daniele Valentin

Publicado em 05/12/2017 às 10:00

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O Governo do Estado autorizou ontem, segunda-feira (4), o início das obras de recuperação (recapeamento e tapa-buracos) de ruas e avenidas de Bonito. Os recursos são exclusivos dos cofres estaduais e ultrapassam os R$ 2 milhões.

Serão restauradas as vias General Osório, Nelson Felício, 15 de Novembro, Felinto Muller, 29 de Maio, Santana, Monte Castelo, Nossa Senhora da Penha, Nova Jerusalém, das Flores e Luiz da Costa Leite.

A partir de hoje, a construtora Oliveira Corrêa, selecionada por meio de licitação, tem 30 dias para iniciar as obras. “Esse é o trâmite: depois de dada a ordem de serviço, a empresa tem esse prazo para montar a base de trabalho na cidade e começar o serviço”, explicou o residente regional da Agesul em Bonito, Edmilson Escobar.

Conforme o prefeito, Odilson Soares, as obras iniciam em dezembro e em janeiro de 2018 começa o recapeamento da MS-178, que liga o aeroporto até a entrada do município.

"Logo na sequência vamos iniciar o asfalto no Marambaia. Esse cronograma foi montado por causa do tempo de chuvas”, disse, agradecendo a compreensão da sociedade e o empenho do governador na liberação dos recursos.
 

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