Deputado Felipe Orro solicita guarnição do Corpo de Bombeiros para Rochedo

O deputado estadual Felipe Orro solicitou, durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizada nesta quarta-feira (06), uma guarnição do Corpo de Bombeiros para o município de Rochedo.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do parlamentar, o pedido envolve a implantação e a instalação de uma guarnição ou sub-grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que Rochedo está localizado em uma área turística, com balneários, além do Rio Aquidauana, que passa pela região.

Um dos principais motivos para a solicitação da guarnição é que, quando um acidente ocorre no local, são acionados os bombeiros dos municípios vizinhos para atender as ocorrências, como o de Campo Grande, que está 84km distante da área. Como o atendimento acaba sendo demorado, na maioria das vezes as ações de salvamento são prejudicadas.

A implantação do Corpo de Bombeiros em Rochedo é uma reivindicação de todos os vereadores, representados por Vital Alves dos Santos, do prefeito Juninho, e de toda a sociedade, que defendem o pedido, com a justificativa de que o pronto atendimento em acidentes de trânsito, afogamentos e profissionais disponíveis para a realização de primeiros socorros, é extremamente importante para que a vítima seja atendida o mais rápido possível e assim, a vida seja preservada.

O parlamentar defende a demanda dos moradores o convênio entre os poderes, para que vidas sejam salvas e vítimas de acidentes sejam socorridas rapidamente.



*Com informações da Assessoria de Comunicação do Dep. Estadual Felipe Orro