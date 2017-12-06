Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:12

Buscar

Últimas notícias
X

Assembleia Legislativa

Deputado Felipe Orro solicita guarnição do Corpo de Bombeiros para Rochedo

Pedido foi feito na sessão desta quarta-feira (06)

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/12/2017 às 15:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O deputado estadual Felipe Orro solicitou, durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizada nesta quarta-feira (06), uma guarnição do Corpo de Bombeiros para o município de Rochedo.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do parlamentar, o pedido envolve a implantação e a instalação de uma guarnição ou sub-grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que Rochedo está localizado em uma área turística, com balneários, além do Rio Aquidauana, que passa pela região.

Um dos principais motivos para a solicitação da guarnição é que, quando um acidente ocorre no local, são acionados os bombeiros dos municípios vizinhos para atender as ocorrências, como o de Campo Grande, que está 84km distante da área. Como o atendimento acaba sendo demorado, na maioria das vezes as ações de salvamento são prejudicadas.

A implantação do Corpo de Bombeiros em Rochedo é uma reivindicação de todos os vereadores, representados por Vital Alves dos Santos, do prefeito Juninho, e de toda a sociedade, que defendem o pedido, com a justificativa de que o pronto atendimento em acidentes de trânsito, afogamentos e profissionais disponíveis para a realização de primeiros socorros, é extremamente importante para que a vítima seja atendida o mais rápido possível e assim, a vida seja preservada.

O parlamentar defende a demanda dos moradores o convênio entre os poderes, para que vidas sejam salvas e vítimas de acidentes sejam socorridas rapidamente. 


*Com informações da Assessoria de Comunicação do Dep. Estadual Felipe Orro

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo