Deputado ressalta importância da 1ª Feira da Reforma Agrária em MS

O vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira e membro da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas da Assembleia Legislativa, João Grandão (PT) foi à tribuna durante a sessão plenária da última terça-feira (05) ressaltar a importância da 1ª Feira da Reforma Agrária em MS. O evento foi realizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), durante os dias 23, 24 e 25 de novembro, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, com o objetivo de reunir a produção de assentamentos e acampamentos do Estado.

"Sempre defendi essa causa dos produtores, da produção de alimentos e da inclusão. São eventos que buscam cumprir um dos objetivos da reforma agrária de dialogar com a população das cidades, principalmente a partir da produção de alimentos saudáveis em transição agroecológica", afirmou o deputado. Cerca de 130 feirantes se dividiram em 55 barracas e comercializaram cerca de 70% dos alimentos expostos durante os três dias de feira.

Além da comercialização de produtos, a feira contou com a divulgação da culinária da terra, debates sobre alimentação saudável, agroecologia e apresentações artísticas de todo estado. A coordenação da feira contabilizou a participação de mais de 18 mil pessoas. Já foram realizadas uma feira nacional em São Paulo (2015 e 2017) e um Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária em Belo Horizonte (2016).