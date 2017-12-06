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Política Rural

Deputado ressalta importância da 1ª Feira da Reforma Agrária em MS

Ele participou de um evento realizado pelo MST com o objetivo de reunir a produção de assentamentos e acampamentos de Mato Grosso do Sul

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/12/2017 às 07:30

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O vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira e membro da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas da Assembleia Legislativa, João Grandão (PT) foi à tribuna durante a sessão plenária da última terça-feira (05) ressaltar a importância da 1ª Feira da Reforma Agrária em MS. O evento foi realizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), durante os dias 23, 24 e 25 de novembro, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, com o objetivo de reunir a produção de assentamentos e acampamentos do Estado. 

"Sempre defendi essa causa dos produtores, da produção de alimentos e da inclusão. São eventos que buscam cumprir um dos objetivos da reforma agrária de dialogar com a população das cidades, principalmente a partir da produção de alimentos saudáveis em transição agroecológica", afirmou o deputado. Cerca de 130 feirantes se dividiram em 55 barracas e comercializaram cerca de 70% dos alimentos expostos durante os três dias de feira.

Além da comercialização de produtos, a feira contou com a divulgação da culinária da terra, debates sobre alimentação saudável, agroecologia e apresentações artísticas de todo estado. A coordenação da feira contabilizou a participação de mais de 18 mil pessoas. Já foram realizadas uma feira nacional em São Paulo (2015 e 2017) e um Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária em Belo Horizonte (2016).

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