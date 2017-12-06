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Deputado solicita recapeamento e construção de acostamento na MS-450

Trecho da MS-450 está em condições precárias por falta de manutenção

Daniele Valentin

Publicado em 06/12/2017 às 12:00

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Durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Felipe Orro solicitou serviço de recapeamento na MS-450, no trecho pavimentado. Além da recuperação do asfalto, é necessária a construção de acostamento e sinalização horizontal e vertical da rodovia.

O trecho que já está asfaltado, da MS-450, começa em frente à escola Nilzalina Pontes Lemos e chega ao distrito de Camisão. A solicitação reflete o anseio de toda a população que trafega pela região e foi solicitada pelo vereador Youssef Saliba.

Trecho da MS-450 está em condições precárias por falta de manutenção, o que dificulta o tráfego de veículos, e tem o risco de causar acidentes por causa dos buracos existentes na via.

Para Felipe Orro “a realização do recapeamento, juntamente com a sinalização terá segurança para a população da região, razão pela qual solicito esforços e recursos para a recuperação da MS-450, importante rodovia que liga a cidade de Aquidauana ao distrito de Camisão”. 

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