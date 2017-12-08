Temer adia votação da Previdência para última semana do ano

O presidente Michel Temer acertou, em reunião com lideranças da Câmara na tarde desta quinta-feira, colocar em votação a nova versão da reforma da Previdência apenas na semana de 18 a 22 de dezembro, a última de atividade legislativa do Congresso, disse uma fonte palaciana à Reuters.

Segundo a fonte, o pedido, acatado por Temer, partiu dos líderes da Câmara. Eles avaliaram que, com mais uma semana de trabalho para convencer deputados da base, será possível garantir uma margem de segurança para aprovar o texto.