Temer adia votação da Previdência para última semana do ano

Política
18 a 22 de dezembro
O presidente Michel Temer acertou, em reunião com lideranças da Câmara na tarde desta quinta-feira, colocar em votação a nova versão da reforma da Previdência apenas na semana de 18 a 22 de dezembro, a última de atividade legislativa do Congresso, disse uma fonte palaciana à Reuters.
Segundo a fonte, o pedido, acatado por Temer, partiu dos líderes da Câmara. Eles avaliaram que, com mais uma semana de trabalho para convencer deputados da base, será possível garantir uma margem de segurança para aprovar o texto.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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