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Política

Temer continua internado e posse de Marun como novo ministro é adiada

Presidente ainda não recebeu alta de uma pequena cirurgia a que se submeteu nesta quarta-feira

Daniele Valentin

Publicado em 14/12/2017 às 12:00

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O presidente Michel Temer ainda não recebeu alta de uma pequena cirurgia a que se submeteu ontem (13) em São Paulo e, em nota, o Palácio do Planalto informou que Temer permanecerá até amanhã na capital paulista em repouso para completar a recuperação. As informações são da Agência Brasil.

A equipe médica do Hospital Sírio-Libanês avaliou que o presidente se recupera bem do procedimento. Ele foi internado no início da tarde, com um quadro de dificuldade urinária e diagnóstico de estreitamento uretral, segundo boletim médico.

De acordo com o hospital, o tempo de recuperação é de até 48 horas. A retomada das atividades hoje (14), segundo os médicos, poderia representar um incomodo, já que o presidente ainda necessita o uso de uma sonda. Temer está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi.

Posse Adiada

Na agenda oficial de hoje, estava previsto que Temer receberia o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, e daria posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. Segundo a assessoria de Marun, a cerimônia ficou para amanhã (15) de manhã.

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